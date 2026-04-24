Hasta llegó la ambulancia: Audax Italiano lamentó cuatro duras lesiones en su duelo con Limache

Audax Italiano tuvo un accidentado partido en el que terminó igualando 2-2 ante Deportes Limache y sufrió con cuatro futbolistas lesionados en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La seguidilla de complicaciones inició en el complemento con las salidas de Raimundo Rebolledo (46') y el atacante argentino Franco Troyansky (54') en el entretiempo.

El panorama empeoró drásticamente cuando Oliver Rojas, reemplazante de Rebolledo, debió abandonar el campo en camilla tras doblarse gravemente el tobillo en el minuto 82'.

En su lugar ingresó Nicolás Aedo, quien prácticamente de inmediato se lesionó de gravedad y requirió la acción de la ambulancia.

Aedo tuvo una disputa con Flavio Moya, quien trató de puntear el balón con una entrada desde atrás. Lamentablemente, el impulso terminó con el limachino cayendo sobre la pierna de su rival, que sufrió una palanca con consecuencias a su rodilla y tobillo de la pierna derecha.

Más allá de que no fue intencional, al ser una acción causante de una lesión grave Piero Maza debió expulsar a Moya, explicándole la normativa mientras Aedo era subido al vehículo de emergencia.