Audax Italiano sumó a portero con pasado en la UC y Colo Colo

Audax Italiano anunció un nuevo refuerzo de cara a la temporada al oficializar la contratación del portero Martín Ballesteros, quien registra pasos por Universidad Católica y Colo Colo.

El arquero de 23 años y 1,93 de altura jugó también en Unión La Calera y Unión Española ya trabaja junto al cuerpo técnico de Gustavo Lema.

En su última campaña con el elenco cementero, Ballesteros no jugó al ser suplente de Jorge Peña, y como profesional solo registra cuatro partidos, todos con el cuadro hispano.

Ballesteros se suma como cuarto refuerzo a los delanteros Diego Coelho y Rodrigo Cabral y al zaguero Marcelo Ortiz.