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Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

César Pinares se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante llegó al club itálico después de su polémica salida de Deportes Limache.

César Pinares se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano
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Audax Italiano anunció este martes a César Pinares como nuevo refuerzo para el segundo semestre de la temporada 2026.

El volante de 35 años llegó al cuadro itálico como agente libre, tras su polémica salida de Deportes Limache en abril pasado. 

Su repentina marcha se debió a comentarios polémicos por parte de su esposa en su cuenta de Instagram tras el encuentro ante Palestino por la novena fecha del torneo nacional, en el cual el jugador disputó 69' en la derrota por la mínima ante el cuadro árabe.

Tras ese cotejo, el mediocampista fue apartado de las citaciones y posteriormente firmó un acuerdo con el club para finalizar su vínculo.

Audax será el octavo club chileno en la carrera de Pinares, quien defendió los colores de Colo Colo, San Luis, Santiago Morning, Deportes Iquique, Unión Española, Universidad Católica y Deportes Limache.

El cuadro "tano" señaló que Pinares comenzó a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico dirigido por Patricio Graff.

Audax Italiano tendrá acción este fin de semana, el sábado 11 de julio, ante Magallanes en San Bernardo, en la sexta fecha de la fase grupal de la Copa Chile.

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