Diego Ibáñez afirmó que a Quiroz le falta "madurez y educación"

El senador frenteamplista Diego Ibáñez acusó este martes que al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le faltan la "madurez y educación" necesarias para construir acuerdos amplios en torno a la megarreforma que impulsa.

La iniciativa estrella del Gobierno de José Antonio Kast está siendo discutida y votada en particular, hasta total despacho, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, con un total de 207 indicaciones ingresadas tanto por el Gobierno como por parlamentarios oficialistas y de oposición.

Ibáñez no forma parte de la instancia, pero ha participado en otras conversaciones y dijo estar ya convencido de que no hay disposición del titular de Hacienda para negociar contenidos de su proyecto, pese a los esfuerzos que realizó durante los últimos días la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) para avanzar en aquella dirección.

El extimonel de Convergencia Social criticó, a modo de ejemplo, la propuesta de seguro estatal a las inversiones privadas en caso de que la justicia ambiental revoque una resolución de calificación previamente otorgada.

"El ministro Quiroz, francamente, está inventando la restitución de gastos a un privado por la anulación de su permiso ambiental, algo que no existe en ninguna parte del mundo. Él está inventando un mecanismo que no tiene ningún tipo de experiencia en derecho comparado donde haya funcionado. Por tanto, es un desfalco al Fisco que, con el dinero de todas y todos los contribuyentes, terminemos subvencionando y asegurando el riesgo ambiental que crea un privado", argumentó Ibáñez.

"Por respeto a la presidenta del Senado hemos concurrido al diálogo, pero ya están todas las confianzas quebradas con el ministro Quiroz. Es una persona intransigente, una persona ciega ideológicamente, sin la madurez ni la educación para construir con quien piensa distinto", remató el legislador FA.