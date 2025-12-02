Síguenos:
Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Eduardo Vargas comentó su futuro: Vamos a ver qué pasa

Publicado:
Cooperativa.cl

El atacante aseguró que tiene contrato vigente con Audax Italiano.

Eduardo Vargas comentó su futuro: Vamos a ver qué pasa
El delantero de Audax Italiano Eduardo Vargas tuvo palabras para su futuro en el elenco de colonia y agradeció al conjunto verde por la oportunidad que le dio para volver al fútbol chileno.

"Todavía tengo contrato acá. La verdad es que estoy agradecido de Audax que me abrió las puertas. Me han tratado muy bien todos y vamos a ver qué pasa", respondió el delantero a TNT Sports.

Además, el bicampeón de América con la Roja lamentó su salida en el entretiempo debido a una lesión: "Vengo arrastrando un dolor en el tendón. Recibí un golpe y no podía continuar, me dolía mucho. Quedé triste porque quería seguir jugando", expresó.

Por último, el goleador anticipó el próximo partido frente a Colo Colo, por la última fecha del certamen: "Como ya estamos clasificados, iremos a jugar con más tranquilidad, pero no nos vamos a relajar. Vamos al Monumental a intentar ganar".

