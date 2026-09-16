Favian Loyola conoció su castigo por la patada a Luis Pavez

El futbolista de Audax Italiano Favian Loyola fue sancionado con dos partidos de suspensión por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de la tarjeta roja directa que recibió por una fuerte entrada contra Luis Pavez en el triunfo 1-0 de los "itálicos" ante O'Higgins.

Loyola fue expulsado en los descuentos del encuentro disputado en La Florida, cuando impactó con una dura patada al jugador del elenco rancagüino. El árbitro Nicolás Millas le mostró inmediatamente la tarjeta roja y el organismo disciplinario resolvió aplicarle dos fechas de castigo.

En su informe, el juez apuntó que la expulsión se debió a "ser culpable de juego brusco grave; El jugador impacta con su planta del pie con fuerza excesiva en la zona posterior de la pierna del rival, provocando la torsión del tobillo y poniendo en peligro su integridad física".

En la misma audiencia, Osvaldo Bosso también recibió una suspensión de dos partidos debido a la expulsión directa que sufrió defendiendo a Ñublense, por lo que el zaguero de los "Diablos Rojos" tendrá que cumplir idéntica sanción que Loyola.