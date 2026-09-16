Chile Day: Quiroz apuntó a reactivar la economía y la aprobación de reforma al mercado de capitales

El Chile Day en Europa, que inició en Madrid, concluyó este miércoles en Londres, donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntó a la reactivación de la economía al entregar una serie de anuncios para dinamizar la inversión y bromeó con una eventual aprobación de la reforma al mercado de capitales.

El evento contó con la participación de empresarios y ejecutivos que buscan invertir en Chile, instancia en que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que la asociación con privados en distintos proyectos "ha sido fundamental" e invitó a las compañías presentes a mirar oportunidades con Codelco.

En ese marco, el titular de Hacienda repasó los lineamientos de la estrategia económica del Ejecutivo y reaccionó a las declaraciones emitidas en España por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sobre la tramitación de la reforma al mercado de capitales.

"Ayer tuvimos muy buenas noticias, la presidenta del Senado dijo: 'vamos a tener esto listo para fin de año'. Entonces, después llamé al presidente de la Cámara (Jorge Alessandri (UDI) y le dije: 'sabes lo que dijo la presidenta del Senado? Que (el proyecto) lo tendría listo para fin de año'. ¿Y saben qué me dijo? 'Pensé que estaría listo para octubre, pero puedo esperarlo'", aseveró el jefe de la billetera fiscal entre risas.

Medidas para la reactivación en el corto plazo

En el marco de la misma actividad, el ministro Quiroz confirmó -al Diario Financiero- que la próxima semana, previo a la presentación de la Ley de Presupuestos, se dará a conocer un conjunto de medidas enfocadas en la reactivación económica en el corto plazo.

El jefe de la billetera fiscal adelantó una serie de procesos administrativos en licitaciones y obras públicas, con el objetivo de que la ejecución presupuestarias del próximo año arranque al 100% desde el comienzo, garantizando un primer trimestre con mayor inversión.

Asimismo, indicó que se sumarán iniciativas de menor tamaño pero con rápida implementación a nivel regional, el pronto pago a proveedores y estímulos para el crecimiento de la inversión en general.

Las medidas señaladas por Quiroz fueron abordadas por el Presidente Kast el lunes, durante una reunión con los timoneles oficialistas en La Moneda, cuyo contenido fue detallado por la presidenta de RN, Andrea Balladares.

"Lo que el Presidente nos contó en la reunión es este paquete de medidas en aquellos ministerios o subsecretarías que tienen inversión pública rápida, que tienen un foco de empleo, además de medidas de mediano plazo como el Presupuesto del próximo año, que también tiene que tener un foco en empleo", explicó.

"Además, que se siga mirando algunas medidas como las que ya se están impulsando desde el Ministerio de Economía, que son una inyección directa rápida en distintas áreas. Creo que hay que evaluar todas las posibilidades, tanto de inversión pública como de apoyo a contratación, a trabajadores, y esperamos que en los próximos días eso ya sea una realidad", complementó la timonel RN.

Infraestructura y vivienda social como motores de empleo

Dentro de la agenda económica del Gobierno destacan impulsos para los sectores de Vivienda y Obras Públicas, iniciativas abordadas por el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz.

"En términos de obras, creo que lo más efectivo es lo que tiene que ver con vivienda social, en la medida que hayan proyectos que están en carpeta y se puedan poner rápidamente en marcha", resaltó.

"Luego están todas las obras que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que son contratos de mantención, reparación y conservación, tanto para obras de riego como para obras viales, que están siempre a la mano y que, en estas circunstancias, son tremendamente útiles porque son altamente intensivos en mano de obra. Son recursos que ya están asignados, tienen que liberarlos el Ministerio de Hacienda", puntualizó.

Quiroz también apuntó a la "recesión minera"

Consultado por el DF respecto a lo que se espera para el crecimiento económico de agosto tras el negativo Imacec registrado en julio, el ministro Quiroz advirtió que actualmente se atraviesa por una "gran recesión minera" que, según recalcó, no guarda relación con la política fiscal ni las decisiones que ha tomado el Ejecutivo.