Felipe Salomoni se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano

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Audax Italiano anunció este viernes el fichaje del defensa argentino Felipe Salomoni, quien llegó como agente libre, tras su salida de Universidad de Chile en junio pasado.

Salomoni, de 23 años, estuvo un año en el cuadro estudiantil, y en La Florida vivirá su quinta experiencia profesional, tras sus pasos por River Plate, Guaraní y Al-Ain de Emiratos Arabes Unidos.

En Audax Italiano, Salomoni es el tercer refuerzo para el segundo semestre, sumándose a César Pinares y Ariel Uribe.

Los itálicos marchan duodécimos en la tabla de la Liga de Primera, con 19 puntos, y jugarán el lunes ante Ñublense en La Florida, desde las 20:00 horas (00:00 GMT), en el cierre de la fecha 18.