Operativo permitió decomiso de 2,1 toneladas de marihuana tras persecución de 1.400 kilómetros

Un gigantesco operativo antidrogas desarrollado de manera conjunta entre la Fiscalía Regional de Antofagasta y el OS-7 de Carabineros culminó con la detención de diez personas y la incautación histórica de 2.163 kilos de marihuana, droga avaluada en más de 24.000 millones de pesos.

El operativo, bautizado como "Hilo invisible", permitió seguir la pista de dos cargamentos ocultos en camiones desde la frontera norte en la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana y tuvo intervenciones simultáneas y allanamientos en domicilios de las comunas de Lampa y San Bernardo.

Sobre la magnitud del despliegue, el general inspector Rodrigo Espinoza, director de Orden y Seguridad de Carabineros, destacó la articulación interinstitucional tras los 1.400 kilómetros de seguimiento.

"Se trata de un procedimiento complejo que implica la utilización de inteligencia y prolongadas vigilancias para lograr este decomiso y las detenciones que se han producido. Son dos organizaciones criminales y 10 detenidos", expuso el oficial.

En tanto, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, enfatizó que "el objetivo de la Fiscalía de Antofagasta, y en general del Ministerio Público, no se trata solo de blindar nuestra frontera, que también significa blindar nuestra soberanía, sino que además de blindar la frontera significa blindar nuestras rutas, tener la capacidad de detectar las organizaciones".

La detención de los diez imputados fue ampliada bajo la ley 20.000 y su audiencia de control de detención y formalización quedó fijada para este domingo 9 de agosto, instancia en la que se solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.