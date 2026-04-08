Lema tras la caída con Olimpia: Lamentablemente no entró y pagamos, es fútbol y pasa

Gustavo Lema, entrenador de Audax Italiano repasó el traspié de 2-0 ante Olimpia por la primera fecha grupal de la Copa Sudamericana y vio el vaso medio lleno por la actuación de su equipo, señalando que el resultado simplemente se dio por las variables del fútbol.

"Por supuesto que no estoy satisfecho con el resultado, pero es un orgullo ver jugar a los muchachos como lo hicieron. Ante un rival tan importante, haberlo tan, tan bien. Pero, el fútbol es así, es en las áreas. Lamentablemente nos quedamos con nada. Es fútbol, pasan estas cosas", dijo en la conferencia de prensa.

"Hubo un equipo que tuvo la iniciativa, doblegó al rival; de mucha jerarquía, que cuando tuvo una la facturó. Fuimos profundos, tuvimos situaciones hasta el final. Me gustó eso, los muchachos mantuvieron la mentalidad y la calma. En los últimos minutos Olimpia volvió a tener alguna situación. Lamentablemente no conseguimos el gol, pero en todos los demás aspectos fue muy bueno", repasó.

"Llegamos, pateamos al arco, cruzamos pelotas cerca del arco. Lamentablemente no entró y en las poquitas que tuvimos en contra, pagamos. Es fútbol, pasa", apuntó.

Lema optó por remarcar: "Lo que más me interesa en esta oportunidad es tener crecimiento. Obviamente después acompañaremos el tema físico y de recuperación, pero lo importante es mantener la propuesta y que el equipo se sienta con la confianza con la que jugó hoy".