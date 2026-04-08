Audax lamentó una derrota de local ante Olimpia en el arranque de la Sudamericana

Un amargo estreno en la fase grupal de la Copa Sudamericana tuvo Audax Italiano, conjunto que desaprovechó sus oportunidades y cayó por 2-0 ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El conjunto itálico presionó pese al dispar presente de ambos equipos en sus respectivos torneos locales; con los verdes sumando irregulares resultados mientras el conjunto visitante es firme puntero en Paraguay.

Sin embargo, el "Rey de Copas" logró concretar en delantera para cerrar el partido durante el primer tiempo.

En el minuto 21 los "guaraníes" armaron un veloz contragolpe con Adrián Alcaraz y Romeo Martínez, quien desbordó por la banda izquierda para habilitar a Rubén Lezcano en el 1-0.

A partir de ese momento, el Olimpia de Pablo "Vitamina" Sánchez se hizo con el control del duelo y aumentó a los 34' con una jugada preparada en un tiro de esquina; culminada por Juan Fernando Alfaro en área chica.

El combinado audino no bajó los brazos y durante los pasajes iniciales del segundo lapso buscó emparejar. Estuvo muy cerca de lograrlo cuando se cumplió la hora de juego, pero entre el portero Gastón Olveira y el poste le negaron la anotación a los tanos.

La visita se afirmó en la recta final y jugó con la desesperación de Audax hasta tener nuevas ocasiones de gol. El guardameta Tomás Ahumada destacó con dos intervenciones sobre el cierre.

Con esta caída, Audax inició en el fondo del Grupo G, mientras Olimpia lidera con las tres unidades ya que Vasco da Gama y Barracas Central igualaron en el otro partido de esta jornada.

Ahora, los floridanos tendrán que concentrarse en recibir a Audax Italiano por la Liga de Primera el sábado 11 de abril a las 17:30 horas. Luego, visitarán por la Sudamericana a Vasco, el martes 14 a las 20:00 horas (00:00 GMT).