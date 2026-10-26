Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro Femenino
La española fue gran figura con Barcelona en la temporada pasada.
La española fue gran figura con Barcelona en la temporada pasada.
La española Alexia Putellas, jugadora de London City Lionesses y exestrella de Barcelona, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro.
La atacante añadió a su palmarés su tercer trofeo después de los que consiguió en 2021 y 2022, y terminó con el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.
Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, volvió a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó 20 goles y aportó 14 asistencias.
Antes de firmar el traspaso a London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con Barcelona: Liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final.
Con España, Alexia participó en la victoria en la Nations League.
A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Nations League.
Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido cuatro ganadoras, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.