Balón de Oro: PSG fue premiado por segundo año consecutivo como mejor equipo del mundo

Paris Saint Germain se proclamó este lunes el mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro, ganando por segundo año consecutivo esta distinción.

Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal.

Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental.

El premio fue recibido por Ousmane Dembelé, vencedor del Balón de Oro el año pasado, que no participó este lunes en la victoria de su equipo por 2-0 contra Olympique de Lyon.

La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón.

Sol Campbell y Patrick Vieira fueron los encargados de cantar el nombre del PSG, ante la mirada, además, de Thierry Henry, quien ejerció de maestro de ceremonias de la gala.