Bukayo Saka fue galardonado con el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro
El delantero de arsenal fue destacado por su labor humanitaria y sus compromisos sociales en el fútbol.
El delantero de arsenal fue destacado por su labor humanitaria y sus compromisos sociales en el fútbol.
El inglés Bukayo Saka, delantero de Arsenal, fue galardonado este lunes con el Premio Sócrates en la ceremonia del Balón de Oro, por sus compromisos sociales y solidarios en el fútbol.
Saka, que estuvo acompañado por la delegación del Arsenal junto a William Saliba, Mikel Arteta y David Raya, fue reconocido por su ayuda a los niños más necesitados de Ruanda.
Durante su discurso, el jugador leyó la historia de un niño de 12 años de Ruanda que estuvo cerca de perder la vista y que ahora, gracias a la ayuda que recibió, sueña con ser profesor y puede ver la pizarra desde el fondo de la clase.
"Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un niño es muy importante para mí. Trabajo mucho con mi familia y con mi asociación ayudando a los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dándoles de comer, ayudándoles con sus operaciones, lo que necesiten", dijo Saka.