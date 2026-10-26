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Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Bukayo Saka fue galardonado con el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de arsenal fue destacado por su labor humanitaria y sus compromisos sociales en el fútbol.

Bukayo Saka fue galardonado con el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro
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El inglés Bukayo Saka, delantero de Arsenal, fue galardonado este lunes con el Premio Sócrates en la ceremonia del Balón de Oro, por sus compromisos sociales y solidarios en el fútbol.

Saka, que estuvo acompañado por la delegación del Arsenal junto a William Saliba, Mikel Arteta y David Raya, fue reconocido por su ayuda a los niños más necesitados de Ruanda.

Durante su discurso, el jugador leyó la historia de un niño de 12 años de Ruanda que estuvo cerca de perder la vista y que ahora, gracias a la ayuda que recibió, sueña con ser profesor y puede ver la pizarra desde el fondo de la clase.

"Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un niño es muy importante para mí. Trabajo mucho con mi familia y con mi asociación ayudando a los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dándoles de comer, ayudándoles con sus operaciones, lo que necesiten", dijo Saka.

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