Con Vozinha presente: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Este lunes 26 de octubre, se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026 en el teatro London Palladium de Inglaterra, recinto en el que se reconocerá a las máximas figuras de la temporada y que tendrá a Vozinha como el gran representante del fútbol chileno.

La gala está programada para las 17:00 horas (20:00 GMT) y en streaming se podrá ver a través de la plataforma DAZN, servicio de inscripción gratuita.

El experimentado meta caboverdiano está nominado al Trofeo "Lev Yashin" gracias a su sobresaliente actuación en la Copa del Mundo 2026. En dicha categoría, el hombre de Colo Colo que será acompañado por Aníbal Mosa competirá con jugadores como Thibaut Courtois, Emiliano "Dibu" Martínez, Yassine Bounou, Unai Simón y Joan García.

Todos los detalles de esta ceremonia podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.