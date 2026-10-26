Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.7°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Harry Kane ganó por segunda vez el trofeo "Gerd Müller"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero inglés fue galardonado en la ceremonia del Balón de Oro.

Harry Kane ganó por segunda vez el trofeo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Harry Kane, delantero de Bayern Munich y la selección de Inglaterra, ganó este lunes en la gala del Balón de Oro su segundo trofeo "Gerd Müller", el primero en solitario, tras la impresionante campaña 2025-2026 que completó.

Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2012, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.

Kane sucede en el palmarés a Viktor Gyökeres y suma su segundo trofeo "Gerd Müller", después del que compartió en 2024 junto a Kylian Mbappé.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada