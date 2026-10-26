Harry Kane tras ganar el Balón de Oro: Estoy contento de traer de vuelta este trofeo a casa

Harry Kane, estrella de Bayern Munich y la selección de Inglaterra, manifestó su felicidad tras ganar el Balón de Oro en Londres y valoró el poder "traer de vuelta este trofeo a casa", ya que pasaron 25 años para que un jugador inglés ganara el galardón.

"En primer lugar, la verdad es que no tengo palabras, gracias a France Football. Gracias a todos los que han votado por mí, tenemos jugadores increíbles, felicidades a todos los ganadores y nominados. A mis compañeros de equipo, sin ustedes no hubiera sido posible, me hicieron un mejor jugador", declaró en su discurso Kane.

También agradeció a Bayern Munich, su equipo, y señaló: "Estoy muy contento de traer de vuelta este trofeo a casa", dedicando palabras también a sus compañeros de Inglaterra y al técnico alemán Thomas Tuchel.

Además, Harry Kane tuvo sentidas palabras para Tottenham, club de Londres en donde se formó.

"También le tengo que agradecer a mi primer equipo, el Tottenham Hotspur, no podría haber estado aquí sin ellos, estuve ahí desde los 11 años, me han permitido cumplir mi sueño. Muchas gracias a todos los hinchas", sentenció.

Kane, con el triunfo, se convirtió en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro. La última vez fue en 2001, cuando lo conquistó Michael Owen.

Previamente, lo habían ganado Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) y Kevin Keegan (1978 y 1979).