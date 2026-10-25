Kane, Mbappé y Lamine Yamal encabezan disputa por el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026 conocerá a su nuevo ganador este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que se realizará desde las 17:00 horas en el London Palladium de Londres, Inglaterra, con varios candidatos en la disputa por el prestigioso reconocimiento individual.

Entre los principales aspirantes aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes buscarán suceder al francés Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025. También figuran entre los nominados Erling Haaland, Lionel Messi, Vinícius Júnior y Rodri, vencedor del premio en 2024.

La elección presenta un escenario abierto, con Kane respaldado por sus 61 goles en 51 partidos con Bayern Munich durante la pasada temporada, Mbappé por sus 42 conquistas en 44 encuentros con Real Madrid y Lamine Yamal por su protagonismo en los títulos conseguidos con FC Barcelona y la selección española.

La gala, que por primera vez se desarrollará fuera de París y conmemorará los 70 años del premio, también reconocerá a la mejor futbolista del mundo. En la categoría femenina aparece como candidata Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022, junto a otras destacadas figuras del fútbol internacional.

Vozinha y Colo Colo presentes en el Balón de Oro

La ceremonia contará además con la presencia de Vozinha, arquero de Colo Colo y seleccionado de Cabo Verde, quien viajó a Londres junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, después del empate 1-1 ante Palestino.

El guardameta está nominado al Trofeo Yashin, que distingue al mejor portero del mundo y que también disputan Thibaut Courtois, Emiliano Martínez y David Raya, entre otros.