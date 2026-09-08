Messi fue nominado al Balón de Oro 2026

Lionel Messi volvió a aparecer entre los nominados al Balón de Oro, luego de que este martes se conociera la divulgaran los candidatos al premio que entrega la revista France Football en su edición 2026.

El astro argentino regresó a la nómina tras dos años de ausencia y lo hizo después de ser una de las grandes figuras de la selección "albiceleste" en el último Mundial, certamen en el que anotó ocho goles durante el camino del equipo de Lionel Scaloni hasta la final.

Messi comparte presencia argentina en la lista con Lautaro Martínez, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez fue incluido entre los candidatos al Trofeo "Lev Yashin", reconocimiento destinado al mejor arquero.

El delantero rosarino es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas a lo largo de su carrera, además de 14 apariciones en el podio.

Su primera nominación llegó en 2006, cuando tenía 19 años y comenzaba a consolidarse en FC Barcelona, mientras que su primera conquista se produjo en 2009.

Posteriormente se quedó con las ediciones de 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en ganar cuatro Balones de Oro consecutivos. Más tarde volvió a imponerse en 2015, 2019, 2021 y 2023.

Precisamente su última conquista llegó en 2023, cuando recibió el galardón tras liderar a Argentina a la obtención del Mundial de Qatar 2022 y ya como futbolista de Inter Miami.

Con su regreso a la lista en 2026, Messi vuelve a instalarse entre los principales candidatos al premio individual más importante del fútbol mundial.