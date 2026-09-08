Uno de cada dos estudiantes chilenos usa IA en sus tareas, según PISA 2025

Más de la mitad de los estudiantes chilenos utiliza herramientas de inteligencia artificial al menos una vez por semana para apoyar su aprendizaje, según los resultados de la prueba PISA 2025 publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El estudio reveló que el 51% de los alumnos encuestados en Chile recurre semanalmente a chatbots de IA con fines escolares, proporción superior al promedio de 46% registrado entre los países de la organización.

Las herramientas se emplean principalmente para realizar investigaciones preliminares sobre nuevos temas: el 39% de los estudiantes chilenos declaró utilizarlas con ese propósito, frente al promedio OCDE de 31%.

Además, el 33% usa inteligencia artificial para resumir textos que debe leer y la misma proporción recurre a ella para redactar trabajos. Solo el 6% afirmó que nunca o casi nunca emplea chatbots en alguna de las actividades escolares examinadas, cifra que llega al 14% en el promedio de la OCDE.

Distracción por dispositivos en las salas

La amplia incorporación de herramientas digitales convive con problemas de concentración dentro de las salas de clases. En Chile, el 48% de los estudiantes afirmó que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos durante la mayoría o todas las clases de ciencias, muy por encima del promedio OCDE de 28%.

No obstante, el informe precisó que Chile se encuentra entre los países donde esa distracción no presentó una asociación estadísticamente significativa con el rendimiento académico. Por ello, los resultados no permiten concluir que el uso de los dispositivos haya causado directamente el desempeño obtenido en la evaluación.

Los jóvenes reportaron utilizar dispositivos digitales en el colegio durante un promedio de 1,2 horas diarias para actividades de aprendizaje y 1,1 horas para fines recreativos.

El estudio también constató un aumento de las restricciones: el 59% de los alumnos chilenos asistía en 2025 a establecimientos donde no se permitía utilizar celulares dentro del recinto, frente al 34% registrado en 2022.

La evaluación fue aplicada antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa chilena que restringe los celulares en los colegios. La regulación comenzó a regir en marzo de 2026 y obligó a los establecimientos a adaptar sus reglamentos internos.

El debate sobre la medida ha incluido distintas perspectivas. Mientras algunos especialistas han destacado sus beneficios para la atención y la convivencia, otros han planteado que los establecimientos también deben educar en el uso responsable de la tecnología.

Ficha técnica y precisión metodológica

PISA 2025 se aplicó a estudiantes que tenían entre 15 años y tres meses y 16 años y dos meses, matriculados desde 7° básico en adelante y con al menos seis años de educación formal. Por ello, la muestra incluyó a jóvenes de distintos cursos y no corresponde exclusivamente a un nivel escolar.

En Chile participaron 6.574 estudiantes de 222 establecimientos, representativos de unos 248.200 jóvenes de 15 años, equivalentes aproximadamente al 95% de la población nacional de esa edad.

La OCDE advirtió que la tasa de respuesta de los estudiantes chilenos no cumplió completamente el estándar fijado inicialmente por PISA. Sin embargo, después de realizar análisis adicionales, la organización determinó que todos los datos nacionales eran aptos para ser publicados.

A nivel internacional participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, representativos de cerca de 33 millones de jóvenes.

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