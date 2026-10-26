[PERFIL] Harry Kane, el inglés que dejó Londres para ganar títulos y conquistar el Balón de Oro

Durante muchos años, a Harry Kane se le conocía como un jugador perdedor. Los hinchas rivales se burlaban de él recordándole que el único título que había ganado en su carrera era un torneo de verano en Estados Unidos. Con Tottenham Hotspur, el club de su vida, en el que es toda una leyenda, nunca saboreó la gloria. Tuvo que irse a Bayern Múnich para terminar con la "maldición" y llegaron los títulos grupales, y el máximo galardón de un futbolista a nivel individual, el Balón de Oro.

En las afueras del Tottenham Hotspur Stadium, a pocos metros del antiguo White Hart Lane, hay un mural que recuerda al jugador. Kane se fue en 2023 de los 'Spurs', con el dolor de quien lo hizo todo para ganar, pero no pudo. Con una final de Champions perdida y muchas decepciones, así como una directiva que no siempre le rodeó de lo mejor, acabaron de cansar al delantero, quien tras más de 200 goles, abandonó la capital inglesa rumbo a Munich.

El camino más fácil, señalaron muchos, insistiendo en que ganar con Bayern, el dominador absoluto de la Bundesliga alemana, no sería lo mismo. Y ahí Kane se topó con un nuevo capítulo en su maldición. El gigante bávaro tuvo que batallar con el mejor Bayer Leverkusen de la historia, el que se alzó con la liga y la copa, además de que en la Supercopa le goleó el RB Leipzig.

Ocurrió lo que parecía imposible. Una temporada completa en Bayern sin ganar un solo título. Aun así se las apañó para marcar 44 goles en 45 partidos. Seguía siendo el mejor delantero del mundo, fuera en Londres o en Múnich.

Y a partir de ahí la maldición llegó a su fin. Era cuestión de tiempo. Ganó dos Bundesligas, dos Supercopas de Alemania y una copa.

Su cuenta pendiente es la selección nacional, con la que perdió dos finales de la Eurocopa, contra Italia en 2021 y contra España en 2024.

Aunque tuvo un consuelo no menor este año, ya que terminó tercero en el Mundial 2026, la mejor presentación inglesa en Copas del Mundo desde el título logrado en 1966.

En la temporada 2025-2026, anotó 73 goles, méritos suficientes no solo para ser el mejor artillero del planeta: También para ser considerado el mejor jugador del mundo.

Kane se fue de Londres para volver a ganar, pero no por ello es odiado en la capital.

Los hinchas de Tottenham entienden la decisión de su estrella y culpan a la directiva por los tropiezos dados desde 2019, el año en el que perdieron la final de la 'Champions League' contra Liverpool.

La falta de inversión a la altura de su estadio, uno de los mejores de Europa, fue la gota que colmó el vaso de Kane, quien ahora está contento en Múnich y a sus 33 años oficializará una renovación hasta 2029 en cuestión de días.

En lo personal, Kane es una persona discreta. Habla ante la prensa ejerciendo de capitán, tanto en su etapa con Tottenham como en la selección inglesa, pero es hombre de pocas polémicas.

En 2019 le entregaron una Orden del Imperio Británico y está sobre la mesa la posibilidad de investirle caballero, un honor que en el Siglo XXI solo han recibido Bobby Robson, Trevor Booking, Kenny Dalglish, Gareth Southgate y David Beckham.