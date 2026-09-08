Premio Yashin: Vozinha fue nominado al Balón de Oro como mejor portero del mundo

Un verdadero hito para el fútbol nacional se concretó este martes luego de que Vozinha, actual arquero de Colo Colo, fuera incluido oficialmente este miércoles en la lista de 10 nominados al Balón de Oro 2026 para competir por el prestigioso galardón al mejor arquero del planeta.

El experimentado seleccionado de Cabo Verde, que arribó al Estadio Monumental tras un destacado paso por Chaves, de Portugal, fue reconocido por la organización gracias a sus sólidas actuaciones en la Copa del Mundo.

En la nómina de lujo, el meta del cuadro popular compite mano a mano contra la élite mundial. Entre sus rivales directos asoman consagrados como el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el argentino Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa/Chelsea), además del trío de campeones del mundo con España: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

El selecto listado de 10 aspirantes lo completan el ruso Matvey Safonov, reciente monarca de la Champions League con París Saint-Germain; el suizo Gregor Kobel, figura de Borussia Dortmund; el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli).