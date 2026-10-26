"¡Rumbo a Londres!": Vozinha y Aníbal Mosa ya hicieron escala en Madrid

El largo viaje del portero caboverdiano Vozinha y del presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, a Londres para participar de la gala del Balón de Oro 2026 ya tuvo su primera estación luego de realizar una escala en Madrid.

Así lo dejó ver el cuadro albo a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen del arquero y el dirigente y un mapa con la insignia del Cacique en el Aeropuerto de Barajas, en la capital española.

Se espera que la comitiva alba llegue a la ciudad británica pocas horas antes del inicio de la ceremonia, pactada para las 17:00 horas de nuestro país.