Thierry Henry será el anfitrión de la gala del Balón de Oro 2026 en Londres

Thierry Henry, histórico delantero de la selección francesa y Arsenal, fue confirmado como uno de los presentadores de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Inglaterra.

El exfutbolista compartirá la conducción con la periodista británica Kate Scott, con quien participa habitualmente en los programas de análisis de la Liga de Campeones de CBS Sports. La designación fue anunciada este lunes por los organizadores del prestigioso galardón, France Football y la UEFA.

La elección de Henry tiene una particularidad, ya que el francés fue nominado en nueve ocasiones al Balón de Oro, pero nunca consiguió ganarlo. Su mejor resultado llegó en 2003, cuando terminó segundo en la votación por detrás del checo Pavel Nedved.

La ceremonia corresponderá a la 70ª edición del Balón de Oro y se realizará por primera vez en Londres, en homenaje al inglés Stanley Matthews, primer ganador del reconocimiento en 1956. El evento comenzará a las 17:00 horas de Chile.

Entre los futbolistas que aspiran al premio masculino aparece Lionel Messi, quien regresó a la lista de nominados después de dos años de ausencia. La gala también reconocerá a las mejores jugadoras, entrenadores, clubes y arqueros de la temporada 2025-2026.