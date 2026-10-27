[VIDEO] Pasajero de lujo: Harry Kane cuidó con cinturón de seguridad su Balón de Oro

Tras consagrarse como el mejor futbolista del planeta y adjudicarse el codiciado Balón de Oro 2026 en la ceremonia celebrada ayer lunes en Londres, el delantero inglés de Bayern Múnich, Harry Kane, protagonizó una divertida escena que rápidamente se volvió viral.

A través de sus redes sociales, el artillero subió un video de su viaje de retorno a Alemania, sorprendiendo a todos sus seguidores por el extremo y tierno resguardo con el que trasladó el premio más importante de su carrera.

En el registro se aprecia el valioso trofeo dorado perfectamente acomodado en un asiento trasero del vehículo, firmemente sujeto con el cinturón de seguridad como si fuera un pasajero, todo con la intención de asegurar que arribara "sano y salvo" a su hogar en Múnich.