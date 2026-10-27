Apple reconoce "un problema" con su nuevo teléfono plegable

El gigante tecnológico Apple reconoció "un problema" con la pantalla de su lanzamiento estrella del año: el teléfono inteligente iPhone Duo, luego que en redes sociales se multiplicaran las denuncias de clientes que describen una "grieta" en el pliegue el equipo.

Según el fabricante estadounidense, la solución pasa por un recambio en su servicio técnico AppleCare, para un equipo cuya configuración más básica parte en los 1.999 dólares, pero que en Chile cuesta casi 2,5 millones de pesos.

El Duo es una tableta con una pantalla de 7,6 pulgadas, que al plegarse queda como un celular rectangular del tamaño de un pasaporte, y con otra pantalla en la cubierta.

De acuerdo a una declaración, Apple asume "un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades de iPhone Duo", mientras que también se suman las voces que apuntan que muchas de las denuncias en redes sociales son fotos manipuladas con inteligencia artificial (IA).

De acuerdo al sitio de Apple, la reparación de la pantalla interna del Duo cuesta 999 dólares, cuando está fuera de la garantía.

Apple lanzó el dispositivo con una oferta limitada tras agotar rápidamente las reservas por internet, y pospuso los plazos de entrega hasta 2027: "La respuesta al iPhone Duo de los primeros usuarios ha sido increíblemente positiva y estamos viendo cosas emocionantes de los desarrolladores que están actualizando rápidamente sus aplicaciones para sacar ventaja de su diseño único", aseguró la firma.