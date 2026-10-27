Codina: Es muy probable que la infraestructura se vea colapsada si siguen las lluvias intensas

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió este martes que "es muy probable" que la infraestructura de evacuación de agua colapse si se reiteran episodios de precipitaciones intensas en corto período de tiempo, como los registrados ayer en el sector oriente de Santiago.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad metropolitana fue consultada sobre la efectividad de las labores preventivas y de despeje en la precordillera, y explicó que la inestabilidad climática asociada a "bajas presiones en la zona marítima" está originando "pulsos de gran intensidad" que superan los estándares de construcción actuales.

"Si vamos a seguir presenciando lo que se está viendo de precipitaciones de esa intensidad en tan corto tiempo, es muy probable que infraestructura que se diseñó para otra envergadura de precipitaciones, por supuesto que se vea colapsada", alertó Codina, luego de que en sectores precordilleranos, como en Las Condes y Lo Barnechea, cayeran cerca de 20 milímetros de lluvia en una hora.

Frente este escenario, el delegado metropolitano subrayó que "uno de los elementos que hemos tratado de que se incorpore al sistema de monitoreo tiene que ver con los radares meteorológicos, que ha sido una de las discusiones importantes durante el último tiempo, siendo que Meteorología viene indicando desde el año 2018, casi diez años, la necesidad de poder contar con esos radares".

"Eso también permite tener con mayor precisión, por ejemplo ayer, haber sabido antes que se desplazaba la tormenta con tantas precipitaciones hacia la zona de Quebrada Honda y no recién alertarlo cuando ya estás viendo los efectos, las consecuencias de esa precipitación", enfatizó.

Balance del desborde en el sector oriente

Respecto a los daños generados por el sistema frontal, Durán detalló que la emergencia se concentró en la activación de quebradas en Lo Barnechea (El Arrayán, Huallalolen y Quebrada Seca) y en Las Condes, donde se produjo el desborde de la Quebrada Honda a la altura de Bulnes Correa, pese a los monitoreos previos.

El delegado informó que el evento provocó la suspensión de clases en colegios ubicados en el polígono de seguridad de Las Condes y en dos recintos en Lo Barnechea: el Colegio Farellones y el San Juan de Kronstadt.

Agregó que la acumulación de agua terminó "con cinco casas aisladas, pero con la gente en en buenas condiciones y algunos casos puntuales, por ejemplo, con una residencia de adultos mayores en Barnechea, que fueron trasladados internamente en el recinto, y uno de los adultos mayores fue retirado por sus familiares".

Finalmente, la autoridad metropolitana detalló que las rutas cordilleranas G-21 (camino a Farellones) y G-27 (San José de Maipo y Pirque) se mantienen transitables, aunque advirtió que los conductores deben subir "con precaución" debido a que la maquinaria pesada de Vialidad y MOP continúa retirando sedimentos acumulados en las bermas.