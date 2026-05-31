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Tópicos: Deportes | Fútbol | Barras bravas

Hinchas de La Serena agredieron a "infiltrados" de Colo Colo en La Portada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La situación más grave fue un ataque grupal contra un seguidor albo a pocos metros de la salida.

Hinchas de La Serena agredieron a
 Captura (@cuartaregioninforma)
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Durante la derrota por 4-2 de su equipo, hinchas de Deportes La Serena violentaron a seguidores de Colo Colo que asistieron al partido como "infiltrados" en los sectores locales del Estadio La Portada, al estar agotados los tickets visitantes.

El medio local Cuarta Región Informa reportó que algunos seguidores albos, con ropa neutral, fueron expulsados por los fanáticos "papayeros" en diversas tribunas del estadio.

Como prueba de ello se compartió un video donde una pareja fue sacada a empujones de la Galería Sur.

Posteriormente, el referido medio detalló otra grave situación mediante un segundo metraje: Una turba le dio una golpiza a un hincha colocolino a pocos metros del portón de salida.

Al menos cinco violentos atacaron al solitario seguidor albo con golpes, patadas en el suelo e incluso cinturonazos, mientras otros forofos serenenses se acercaban corriendo.

De acuerdo a la información preliminar de Cuarta Región Informa, el afectado es el mismo hombre expulsado en el primer video, siendo su pareja otra víctima de agresiones.

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