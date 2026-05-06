Brereton se despidió de Derby County tras no lograr el ascenso: "Me encantó mi tiempo aquí"

Un agridulce cierre de temporada vivió el delantero chileno Ben Brereton en Inglaterra dado que pese a ser uno de los puntos altos de la campaña, el seleccionado nacional no pudo cumplir el objetivo de devolver a Derby County a la Premier League, ni tampoco alcanzar los puestos de liguilla, por lo que el cuadro de los "Carneros" se mantendrá un año más en la Championship.

Pese a que el atacante de La Roja fue uno de los jugadores más queridos y aplaudidos por la hinchada debido a su entrega y goles, la dirigencia del club optó por no realizar esfuerzos para retenerlo, argumentando que su ciclo en la institución se dio por cumplido.

A través de sus redes sociales, "Big Ben" dedicó emotivas palabras para cerrar su etapa: "Me encantó mi tiempo en el Derby, qué gran club. Increíble grupo de muchachos y personal, agradezco todo el apoyo y el canto de 'Díaz'", expresó el ariete.

La respuesta del club no se hizo esperar: "Nos encantó tenerte entre nosotros", publicaron en la cuenta oficial del Derby County. Sin embargo, este mensaje generó una ola de críticas y enojo por parte de los fanáticos, quienes cuestionaron duramente a la regencia por dejar partir a una de las figuras de la temporada sin dar pelea por su continuidad.

Tras esta salida, el futuro de Brereton Díaz apunta de regreso al Southampton, club dueño de su carta.

El panorama es expectante, ya que el elenco de los "Saints" también milita en la Championship, pero a diferencia del Derby, se encuentra luchando en las instancias finales por el ascenso a la Premier League. De concretarse el retorno a la división de honor de su club de origen, Ben podría tener una nueva oportunidad en la élite del fútbol inglés para la próxima temporada.