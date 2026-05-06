Oficialismo minimizó alertas del CFA sobre megarreforma: "Ninguna luz roja gigante"

En El Primer Café, dirigentes del oficialismo y la oposición debatieron este miércoles sobre el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acerca del controvertido proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

El documento advierte que, aun considerando el efecto del crecimiento, la megarreforma generaría un déficit fiscal persistente hasta el año 2031, identificando al menos nueve riesgos directos para las finanzas públicas.

Pese a la contundencia de las cifras, el oficialismo ha optado por blindar la propuesta, centrando el discurso en la reactivación económica.

"Efectivamente hay señales de alerta que hay que revisar, pero lo importante es que el Consejo Fiscal Autónomo también valora que este proyecto implica un cambio de rumbo respecto de lo que ha sido hasta ahora la situación de la inversión y el empleo en Chile (...) No creo que haya ninguna de las observaciones que sea una luz roja gigante", afirmó el diputado Luis Pardo (Renovación Nacional).

Según el congresista, "tanto las observaciones como el proyecto hay que mirarlas en un sentido sistémico. Acá no se pretende que, por ejemplo, con la rebaja del impuesto corporativo se aumente solo el crecimiento; el crecimiento va a aumentar por la suma de varias de las medidas que contiene el proyecto".

"(Dichas medidas) pueden ser revisadas, pueden ser ajustadas. Hay cosas que yo creo que todavía tienen margen de perfeccionamiento, pero lo importante es que el proyecto implica un cambio de rumbo respecto de lo que ha sido la conducción económica del país en la última década", agregó Pardo.

En la misma línea, el diputado Eduardo Cretton (UDI) desestimó que el informe sea una "panacea" y enfatizó "cuando uno mira los puntos de alerta que levanta el CFA, todos son en condicionales: 'podrá generar déficit en tal punto,el tema de la vivienda podría no ser así'".

"Hay que recoger las recomendaciones para tener un debate con altura de miras, pero lo que está claro es que aquí estamos frente a una reforma que tiene dos grandes objetivos: volver a hacer que el país crezca y generar empleo", sostuvo el legislador gremialista.

Cretton reconoció que "siempre cuando hay reformas de este tipo puede ser que no se cumpla con las expectativas, y le pongo un ejemplo: la reforma tributaria de la Presidenta (Michelle) Bachelet, que pretendía recaudar tres puntos del PIB, no logró cumplir ese objetivo. Entonces, obviamente que cuando hay un debate como este, efectivamente pueden existir riesgos, pero lo que no está en discusión es que Chile hoy día no puede seguir por el camino en el que estamos. Este país necesita volver a crecer, necesita volver a generar empleo, y creo que en ese sentido este proyecto de reactivación económica va en esa dirección".

DC: "Una prevención para el Congreso"

Para la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, la autonomía del CFA le otorga al informe un carácter de advertencia ineludible que el Congreso debe procesar con cautela, especialmente ante el alto costo fiscal de medidas como el crédito tributario al empleo.

"No podemos estar adecuando las percepciones dependiendo de si nos es favorable o no (...) Sin duda, todos compartimos que el tema del crecimiento y su alta relevancia es importante, pero el informe también señala que muchas de las medidas que se adoptan no especifican los costos asociados ni hay proyecciones de crecimiento que permitan suponer una mayor recaudación", indicó la exministra del Trabajo.

A juicio de Krauss, "el informe en general y las nueve medidas son más que una alerta; es una prevención para el Parlamento al abordar este proyecto tal cual como lo ha presentado el Gobierno".

FA: "El futuro de Chile como en un casino"

La crítica más ácida provino de la diputada del Frente Amplio (FA) Constanza Schönhaut, quien acusó al Ejecutivo de presentar "estimaciones que no son correctas" y de "una ceguera ideológica que está apostando el futuro de Chile, como quien apuesta en un casino, con la plata de todos los chilenos y chilenas".

La frenteamplista remarcó que "el CFA no comparte ninguna de las medidas concretas que considera el proyecto. Fue bastante categórico: la incertidumbre que genera es asimétrica. Es decir, los costos que puede traer son más ciertos y predecibles y los beneficios que podría traer son inciertos, graduales y condicionales".

Schönhaut agregó que "lo que nos dijeron ayer los expertos, lo que nos están diciendo los organismos internacionales, lo que están diciendo las aseguradoras de riesgo es que este es un proyecto que nos puede llevar al despeñadero".

"Después de un informe tan lapidario, yo esperaría del Gobierno -e incluso con esta distinción de la centroderecha que entiendo está sentada en este panel- que le pongan un poquito de freno; que (sus representantes) le digan al Gobierno: '¿saben qué? Paremos un poco, sentémonos de nuevo a conversar, revisemos los datos, citemos a expertos y votemos esto un poquito más adelante, porque nos podemos mandar una escoba'", concluyó.