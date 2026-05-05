Lanús, con el chileno Matías Sepúlveda como titular hasta el inicio del segundo tiempo, sufrió una dura goleada 4-0 ante Always Ready en los más de 4.100 metros de altitud de El Alto, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, con goles de Richet Gómez a los 26 minutos, Enrique Triverio a los 45', Joel Amoroso a los 46' y Marcelo Suárez a los 89', resultado que dejó al equipo argentino segundo con 6 puntos, a la espera del partido entre Mirassol y Liga de Quito. El chileno fue sustituido para el segundo tiempo por Dylan Aquino.

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