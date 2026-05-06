"Son 40 mil millones de dólares": Búsqueda del tesoro de Juan Fernández se retomará en octubre

El gerente de la consultora SGA Gestión Ambiental, Jaime Solari, quien asesora la expedición a cargo de la búsqueda del tesoro que -según crónicas y leyendas- permanece enterrado en la isla de Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, detalló que el botín asciende a los 40 mil millones de dólares en oro y que las obras se retomarán en octubre de este año.

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, el ingeniero civil en minas explicó que la fortuna, según registros históricos, fue enterrada en 1714 por el capitán español Juan de Ubilla y Echeverría, consiste en aproximadamente mil barriles cargados de oro, piedras preciosas y joyas provenientes de Veracruz (México), "la colonia más lejana de la corona de España".

"Eso porque había una intriga palaciega, en la cual ciertos sectores españoles no le querían entregar más oro a la corona, que estaba en ese minuto controlada por otra facción y, por lo tanto, escondieron tesoro", profundizó.

Solari enfatizó que el botín "se ha valorizado con el tiempo: Hace unos cinco años atrás le pregunté (al líder de la expedición, el empresario holándés Bernard) Keiser, cuánto vale, y me dijo: 'son como 10.000 millones de dólares'. Y ahora el precio del oro se triplicó, entonces estamos hablando hoy de 30 o 40 mil millones".

Luego del fallo definitivo de la Corte Suprema, que declaró "en regla" la expedición, el asesor ambiental señaló que el inicio de las faenas depende exclusivamente de la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

"Estamos esperando el permiso para iniciar la planificación", subrayó, confirmando que las labores se realizarán entre octubre y marzo para evitar los riesgos de derrumbes por las lluvias invernales", afirmó el experto, quien aseguró tener "claro convencimiento de que existe".