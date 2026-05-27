Medio inglés adelantó que cuatro equipos buscan los goles de Brereton

El delantero nacional Ben Brereton retornó a las filas de Southampton luego de su préstamo en Derby County, elenco donde el seleccionado chileno marcó ocho goles y dio tres asistencias en 41 partidos.

Aun cuando actualmente se encuentra en recuperación tras someterse a una operación, el atacante despertó el interés de por lo menos cuatro clubes del fútbol inglés.

Así lo dio a conocer Daily Echo, medio que aseguró que el propio Derby County, West Bromwich Albion, Middlesbrough y Sheffield United tienen en carpeta al nacido en Inglaterra.

En la publicación señalaron que si bien Brereton Díaz tiene contrato vigente con el "Soton" hasta mediados de 2028, el cuadro albirrojo no pondrá mayores trabas para su posible venta.

Cabe recordar que el conjunto santo pagó 8,3 millones de euros a Villarreal en julio de 2024 para hacerse con los servicios del oriundo de Stoke.