Cecilia Pérez reaccionó a dichos de Kast sobre un estadio para la U

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, reaccionó a los dichos del Presidente José Antonio Kast sobre la necesidad de que grandes clubes del fútbol chileno cuenten con un estadio propio, frase que tuvo especial impacto en Universidad de Chile.

Durante la promulgación de la nueva Ley de SADP, el Mandatario planteó que los clubes deben avanzar hacia recintos propios y lanzó una frase que fue leída como una referencia directa al histórico anhelo azul: Que la falta de estadio deje de ser "un meme" y pase a ser una realidad.

Tras esas palabras, Pérez publicó un mensaje en redes sociales en el que valoró la promulgación de la normativa y vinculó el discurso presidencial con el proyecto de estadio de la U.

"Hoy el Presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: La U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea", escribió la presidenta de la concesionaria.

El tema del estadio propio es una de las grandes aspiraciones institucionales de Universidad de Chile y volvió a quedar instalado en la agenda luego de las declaraciones de Kast y la posterior respuesta de la máxima autoridad de Azul Azul.