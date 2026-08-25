Medio inglés aseguró que Derby County busca recuperar a Brereton desde Southampton

Después de una temporada de resurgimiento en la Championship de Inglaterra, el atacante nacional Ben Brereton Díaz vuelve a estar en el foco del mercado de pases.

Según informó Football Insider, Derby County realizó una nueva oferta a Southampton para recuperar con un préstamo al delantero que registró siete conquistas junto a tres asistencias en 40 encuentros de la liga.

No obstante, desde el citado portal enfatizaron que el equipo entrenado por Tonda Eckert solo está dispuesto a desprenderse del jugador mediante una venta definitiva tasada en 3.5 millones de libras esterlinas.

Ante este escenario, el conjunto de los "Rams" tendrá que renegociar antes de la fecha límite del 1 de septiembre para hacerse con los servicios de un Brereton que apenas suma 63 minutos de acción repartidos entre la Championship y la EFL Cup en este inicio de temporada.