Exsubsecretario: Es importante que Milei ordene a las autoridades de Argentina

El exsubsecretario Edgardo Riveros planteó en Cooperativa que es parte del rol del presidente argentino, Javier Milei, "ordenar" a los representantes del Estado para evitar polémicas como la generada por la soberanía del Estrecho de Magallanes y que derivó en una nota de protesta por parte de Chile.

En conversación con Lo que Queda del Día, el director del Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Central sostuvo que "fue conveniente, necesario además, la protesta que señaló Chile ante las declaraciones de un alto oficial de la Fuerza Aérea argentina, por lo tanto creo que eso era necesario y defiende lo que es el interés y la posición nacional y eso ha tenido una respuesta de la Cancillería argentina que a mi juicio es importante y hay que acogerla como positiva".

"El punto central está dado en el hecho de que Chile con Argentina tiene definidas sus fronteras mediante tratados internacionales y en este caso específico el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que fue fruto de la mediación papal para resolver el tema del Beagle, pero que hace una referencia específica en el artículo 10 al tema del Estrecho de Magallanes", agregó.

Riveros recalcó que "esto no debiera ser fruto, objeto o fuente de ningún comentario de autoridades de cualquier naturaleza, porque esto está definido a través de tratados internacionales, y esto demuestra, una vez más, la importancia que tiene para un país como Chile el respeto al derecho internacional, exigir respeto y cumplir también".

"Hay personeros que lo van a hacer en reiteradas ocasiones, a lo mejor, ojalá que no fuera así. Los jefes de Estado tienen que ordenar, eso obviamente que es importante que el presidente Milei también ordene a sus diversos actores en lo que es el comportamiento que tiene que haber en esta materia", indicó.

El exsubsecretario reiteró que "no digamos que es la actitud de Argentina, del Estado, cuando hay personeros que tienen una jerarquía no menor que en un momento determinado hacen comentarios claramente inconvenientes, innecesarios y que no se ajustan a los acuerdos que existen entre ambos países".