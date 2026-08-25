Vozinha encabeza la citación de un alternativo Colo Colo para el duelo con Unión Española

Colo Colo anunció este martes la citación para el partido contra Unión Española en la Copa Chile, programado para este miércoles en el Estadio Nacional, y el técnico Fernando Ortiz decidió dar descanso a varios jugadores claves del equipo titular, en una nómina encabezada por Vozinha.

Ortiz convocó a 20 futbolistas, pero destacan las ausencias de Arturo Vidal, Javier Correa, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Leandro Hernández, Víctor Méndez, Alvaro Madrid, Jonathan Villagra y Diego Ulloa.

Uno de los titulares que figura en la citación es el arquero Gabriel Maureira, aunque estará en la banca, ya que este miércoles será el debut de Vozinha, crack de Cabo Verde en el Mundial 2026, en el pórtico de los albos.

La lista de citados cuenta con gran presencia de juveniles, como Vicente Rivas, Agustín Silva, Bruno Torres, Alonso Olguín, Cristián Díaz, Sebastián Vega, Rodrigo Catalán, Felipe Raipán, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

La formación que usará Ortiz será con Vozinha; Bruno Torres, Iván Román, Alonso Olguín; Matías Fernández, Rodrigo Catalán, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Maxi Romero.

El partido entre Colo Colo y Unión Española está programado para este miércoles a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional, en el cierre del Grupo E de la Copa Chile, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.