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Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

¿Se queda en la Championship? Surgió el primer interesado en los goles de Ben Brereton

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de la selección chilena finalizó su préstamo y debe retornar a Southampton.

¿Se queda en la Championship? Surgió el primer interesado en los goles de Ben Brereton
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Tras cerrar una etapa agridulce en Sheffield United y luego no lograr el objetivo de ascender a la Premier League con Derby County, Ben Brereton se despidió la semana pasada del club con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales y ahora se enfoca en retornar a Southampton, club dueño de su pase.

Sin embargo, el futuro de "Big Ben" parece estar lejos de los "Saints", dado que desde Inglaterra el medio británico Express and Star avisó que el atacante nacional es pretendido por varios elencos de cara a la próxima temporada y uno de los más interesados es West Bromwich Albion, club que zafó con lo justo del descenso a la tercera división inglesa.

El citado medio sostuvo que no es la primera vez que los "Baggies" tienen en carpeta al ariete de la Roja, por lo que buscarán concretar su fichaje para potenciar su zona ofensiva.

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