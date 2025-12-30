Ander Herrera acordó extender su vínculo con Boca Juniors por un año más

El centrocampista español Ander Herrera acordó con Boca Juniors la firma de un nuevo contrato que prolongará su vínculo con el club por un año más, según informaron este martes a EFE fuentes del Xeneize, que precisaron que el nuevo acuerdo implica una reducción salarial considerable.

El futbolista de 36 años llegó al club en enero de este año y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado argentino, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo, no pudo brillar como esperaba.

Pese a esto, Boca se mantuvo siempre dispuesto a extender su vínculo y finalmente Herrera transmitió esta semana al presidente, Juan Román Riquelme, su voluntad de permanecer por otro año.

El exjugador de Athletic Club, Manchester United y Paris Saint Germain tiene previsto presentarse este viernes a los entrenamientos en La Boca de cara a la temporada 2026, donde irá en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores, tras la eliminación en la fase preliminar de la pasada edición.