Boca de Palacios y Alarcón avanzó en la Copa Argentina y llegará encendido al duelo con O'Higgins

Boca Juniors, con Carlos Palacios y Williams Alarcón entrando en la segunda parte, venció por 0-2 a Sarmiento en los 16avos de final de la Copa Argentina, y llegará encendido al choque contra O'Higgins en la Copa Sudamericana.

El equipo xeneize se impuso en el Coloso "Marcelo Bielsa" en Rosario y celebró en el debut del técnico Rodolfo Arruabarrena.

Los goles llegaron en la segunda parte, anotados por Alan Velásco (51') y Leonel Flores (71'), quien anotó su primer gol con la camiseta de Boca.

Palacios, por su lado, entró en el minuto 73 por Velasco, mientras que Alarcón ingresó en el 84', sustituyendo a Santiago Ascacibar.

En octavos de final de la Copa Argentina, Boca Juniors enfrentará a Vélez Sarsfield, equipo de Diego Valdés y Claudio Baeza.

El partido contra O'Higgins, en tanto, será en La Bombonera, el jueves 23 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT), en la ida de los play-offs de la Sudamericana.