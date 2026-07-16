Intenso sistema frontal deja tres fallecidos y más de 400 viviendas con daños

Un intenso sistema frontal afecta a gran parte del territorio nacional desde ayer jueves, con lluvias, marejadas y vientos que en algunos puntos han superado los 170 km/h.

En horas de la noche, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó: "La Dirección Meteorológica mantiene cinco alertas vigentes en distintas zonas del país por vientos, precipitaciones y nevadas", así como una alarma "por precipitaciones intensas y continuas entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, y una alarma meteorológica para la provincia de Huasco".

Según el último balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 437.000 hogares están sin suministro eléctrico, concentrados principalmente en las regiones de La Araucanía, Valparaíso, Biobío y Metropolitana.

A su vez, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, indicó que 650 cuadrillas pesadas y 1.884 livianas -un total de 6.791 personas- se han desplegado para trabajar en la reposición del servicio.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, comentó que en el marco de la activación del Código Azul en las regiones afectadas por el sistema frontal, se dispusieron "más espacios en los albergues con sobrecupos (...) para que no lamentemos situaciones de desprotección de personas que hoy día están arriesgándose con bajas temperaturas y con la lluvia persistente que estamos viendo".

El balance nacional

Se activaron siete alertas SAE durante la última jornada , por riesgo de desborde de ríos en las comunas de Curanilahue y Penco (Biobío), y riesgo de aluvión en Quilpué (Valparaíso).

, por riesgo de desborde de ríos en las comunas de Curanilahue y Penco (Biobío), y riesgo de aluvión en Quilpué (Valparaíso). Tres personas fallecieron en incidentes asociados con el frente , ocurridos en el Biobío, La Araucanía y la Región Metropolitana.

, ocurridos en el Biobío, La Araucanía y la Región Metropolitana. Además, cinco personas resultaron lesionadas y 76 quedaron damnificadas producto del temporal.

producto del temporal. Cuatro viviendas destruidas , 18 con daño mayor, 271 con daño menor y 123 con daños en evaluación.

, 18 con daño mayor, 271 con daño menor y 123 con daños en evaluación. De las 231 personas albergadas , la mayoría corresponde a evacuaciones preventivas realizadas desde asentamientos precarios en la Región Metropolitana.

, la mayoría corresponde a en la Región Metropolitana. Suspensión de clases para este viernes 17 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

17 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. Se activó el roaming de emergencia para algunos sectores de Coquimbo, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía .

para algunos sectores de . Sigue vigente el decreto de emergencia preventiva dictado el 13 de julio, que rige entre Atacama y Los Ríos.

preventiva dictado el 13 de julio, que rige entre Atacama y Los Ríos. Los gobiernos regionales quedaron habilitados para usar hasta el 2% de sus presupuestos en gastos de emergencia, previa autorización de los COGRID regionales.

Región del Biobío: marejadas de 20 metros destruyen viviendas

La región más golpeada. En el sector Barrio Chino de Lirquén, comuna de Penco, el mar ingresó a las viviendas y dejó al menos cuatro casas destruidas.

Se activó una Alerta SAE para evacuar los sectores de Malaquías Concha y Barrio Chino, que se suma a la alerta emitida horas antes para Cerro Verde Bajo.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, describió la magnitud del oleaje: "Está superando los 20 metros, la calle central está inundada (...) las marejadas están golpeando directamente a las casas y se están inundando. Tenemos cuatro viviendas con daño (...) El oleaje está superando los techos de las viviendas".

Al menos 80 casas fueron cifradas con daños, y una decena quedaron con pérdida total.

En paralelo, un vuelo de Sky que cubría la ruta Santiago-Concepción debió regresar a la capital tras dos intentos fallidos de aterrizaje por las fuertes ráfagas.

Otros datos de la región:

Ráfagas sostenidas de 107 km/h y un registro de 178 km/h en la estación de Isla Quiriquina , según la Armada.

, según la Armada. Más de 44.000 clientes sin electricidad.

Un trabajador que realizaba labores de despeje falleció en Negrete, tras resultar gravemente herido por la caída de un árbol .

en Negrete, tras resultar gravemente herido por la . En Punta de Parra , vecinos organizados en cuadrillas trabajan para evitar que el viento se lleve los techos de viviendas de emergencia levantadas tras los incendios forestales del verano.

, vecinos organizados en cuadrillas trabajan para evitar que el viento se lleve los techos de viviendas de emergencia levantadas tras los incendios forestales del verano. En Chiguayante , la caída de postes y árboles dejó incomunicadas a cerca de 50 viviendas.

, la caída de postes y árboles dejó incomunicadas a cerca de 50 viviendas. El río Pichilo, en Curanilahue, está al borde de pasar a alerta roja.

Región de O'Higgins: clientes sin luz por vientos de más de 100 km/h

Pichilemu concentra los mayores cortes de suministro en la zona, con ráfagas que superaron los 100 km/h. El alcalde Roberto Córdoba apuntó contra la empresa distribuidora, afirmando que "estamos también con varios cortes de energía, en algún momento la totalidad de la comuna (...) cerca de 14.000 clientes sin energía. Permanentemente nosotros sufrimos cortes de energía y es parte del mal servicio que recibimos de la empresa".

"Los que somos pichileminos sabemos que es parte de la historia tener el agua muy adentro. Llevamos varios meses con aguas muy adentro o mar afuera, como dicen los pescadores, alrededor de 250 o 300 metros desde el punto del mirador o las terrazas; pero ahora nos extrañamos mucho, porque el agua de la noche a la mañana, producto de las marejadas, llega a su lugar", agregó.

También se reportó caída de árboles en Santa Cruz y Pichilemu, y ráfagas de 45 km/h en Lolol.

Región de Valparaíso: cierre de la Cuesta La Dormida

Un guardia de seguridad resultó con lesiones graves en San Felipe, luego de que el viento arrastrara la caseta en la que se encontraba, en la feria mayorista de Hacienda de Quilpué.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, entregó cifras correspondientes a Valparaíso: "El 93% de la región de Valparaíso cuenta con suministro eléctrico a esta hora. Tenemos problemas específicos y puntuales básicamente por voladuras de techos que han afectado el tendido eléctrico, árboles, ramas y postes caídos por impactos de automovilistas".

En la Región de Valparaíso se registran más de 61 mil clientes sin suministro eléctrico producto del temporal.

El punto de mayor preocupación se encuentra en el sector de Yolanda, donde las autoridades determinaron el retiro inmediato de la pasarela peatonal. La estructura ya presentaba inestabilidad por choques previos de vehículos, condición que se volvió crítica debido a la fuerza del viento.

Debido a los trabajos de desmontaje de la pasarela, la Avenida España se mantiene cerrada desde el Nudo Barón en dirección a Viña del Mar. Transporte Informa recomendó a los conductores preferir la Avenida Santos Ossa hacia el sector de Agua Santa como ruta alternativa para quienes se dirigen desde Valparaíso a Viña del Mar.

"Vamos a hacer unos cortes de tránsito para construir una especie de bypass. Vamos a levantar el alfa que va significar que hoy día en la noche podamos intervenir y al fin poder sacar esta pasarela que representa un riesgo para nuestros vecinos y vecinas", informó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

Según el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, el Minvu determinó que "una cantidad importante de campamentos tienen que ser evacuados de manera preventiva. Estamos hablando de más de 7.000 techos en el sector de Viña del Mar. Esa información ya se la he entregado a los diferentes municipios, de modo tal que se tomen los resguardos. Esto es preventivo".

Otros puntos:

Rachas de hasta 104 km/h y olas de 3 metros registradas por el Servicio Meteorológico de la Armada.

Se decretó el cierre preventivo de la Cuesta La Dormida por riesgo de remoción en masa, en una decisión conjunta con la Región Metropolitana.

por riesgo de remoción en masa, en una decisión conjunta con la Región Metropolitana. Monitoreo permanente de los socavones de Reñaca-Concón , con Carabineros disponible con helicóptero para eventuales traslados en zonas inundadas.

, con Carabineros disponible con helicóptero para eventuales traslados en zonas inundadas. Casi de 82.000 hogares sin electricidad.

Región Metropolitana: Casi 35 mil clientes sin luz

El foco está puesto en las lluvias, que se extenderán hasta el domingo. El gobernador Claudio Orrego reportó la evacuación de más de 1.500 personas que vivían en el lecho del río en el campamento Ribera de Río, en Talagante.

"Más de 1.500 personas han sido evacuadas entre ayer y hoy día (...) esas personas están literalmente viviendo en el lecho del río", informó Orrego.

De ese total, solo 150 personas llegaron a albergues; el resto fue recibido por familiares o conocidos.

Carabineros y personal del Ejército se encuentran desplegados en el sector para resguardar los enseres de las personas evacuadas.

También se recomendó evacuar campamentos en cursos fluviales de Puente Alto, Colina y Lampa. En ese sentido, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio cuenta de un balance exitoso en los asentamientos "más riesgosos: Ribera al río Mapocho (Talagante) y también en el sector de La Islita (Puente Alto), donde hay albergues habilitados y utilizados por familias que han decidido acudir al llamado de la autoridad de dejar sus casas".

No obstante, reparó que "esta evacuación no ha sido completa; por lo tanto, hacemos un llamado a acoger la necesidad de que los asentamientos que están en lechos de ríos, por el impacto de las precipitaciones, tienen que salir".

Otros datos:

Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en un paradero de Cerro Navia.

en un paradero de Cerro Navia. Se contabilizan 34.924 clientes sin luz , de acuerdo con la SEC.

, de acuerdo con la SEC. El 90% de los clientes electrodependientes cuenta con sistema de respaldo; el 10% restante se ha negado a recibirlo. El representante de la SEC, Fernando Fredes, hizo un llamado: "Tener un sistema de respaldo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte".

En San Bernardo , cortes de ruta podrían dificultar el acceso al Hospital El Pino.

, cortes de ruta podrían dificultar el acceso al Hospital El Pino. Abrieron un albergue de emergencia habilitado en Melipilla para personas en situación de calle.

Alertas amarillas vigentes

Por otro lado, Senapred declaró alerta amarilla en la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos, por peligro de remoción en masa en los sectores costeros de Bahía Mansa, Maicolpué y Pucatrihue.

El delegado provincial de Osorno, Alejandro Reinoso, precisó que los fuertes vientos "han generado caída de árboles, desprendimientos de ramas peligrosas".



Fuertes ráfagas de viento en gran parte de la zona también obligaron a la empresa Transmarchlia, y suspender el trasbordo en el Canal de Chacao; mientras que la empresa Cruz del Sur sigue operativa.

El Senapred también declaró alerta amarilla en las comunas de Cauquenes y Parral, en la Región del Maule, por incremento del caudal del Río Perquilauquén a la altura de Quella, suponiendo un riesgo para la población cercana a este curso de agua.

Debido a la crecida de caudal del mismo río, aunque en la estación San Manuel, se aplicó alerta amarilla en las comunas de San Fabián y Ñiquén, en la Región del Ñuble.

En la zona norte, en tanto, se mantiene vigente la alerta amarilla regional para Coquimbo, declarada el martes pasado. La misma condición se activó en la última jornada en la comuna de Huasco, en la Región de Atacama.