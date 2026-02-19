Boca Juniors evalúa operar a Carlos Palacios por lesión en su rodilla derecha

Boca Juniors evalúa la posibilidad de operar al futbolista chileno Carlos Palacios debido a la persistente sinovitis en su rodilla derecha, según informó TyC. El extremo, aún no ha debutado en este 2026 y no sumó minutos oficiales esta temporada.

Aunque en la previa del duelo ante Racing se especulaba con su posible regreso, finalmente la "Joya" no entró en la lista de convocados para el partido por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

Por lo que, si no muestra una evolución favorable en los próximos días, todo indica que será sometido a una operación que consiste en una limpieza articular (artroscopia) para resolver la sinovitis persistente en la rodilla derecha.

La recuperación estimada tras esta intervención quirúrgica es de entre 30 y 45 días, período en el que el chileno se mantendría alejado de las canchas y de las convocatorias del cuadro "Xeneize".