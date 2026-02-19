Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.7°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

Boca Juniors evalúa operar a Carlos Palacios por lesión en su rodilla derecha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador chileno no ha disputado ningún partido en este año.

Boca Juniors evalúa operar a Carlos Palacios por lesión en su rodilla derecha
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Boca Juniors evalúa la posibilidad de operar al futbolista chileno Carlos Palacios debido a la persistente sinovitis en su rodilla derecha, según informó TyC. El extremo, aún no ha debutado en este 2026 y no sumó minutos oficiales esta temporada.

Aunque en la previa del duelo ante Racing se especulaba con su posible regreso, finalmente la "Joya" no entró en la lista de convocados para el partido por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

Por lo que, si no muestra una evolución favorable en los próximos días, todo indica que será sometido a una operación que consiste en una limpieza articular (artroscopia) para resolver la sinovitis persistente en la rodilla derecha.

La recuperación estimada tras esta intervención quirúrgica es de entre 30 y 45 días, período en el que el chileno se mantendría alejado de las canchas y de las convocatorias del cuadro "Xeneize".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada