Boca Juniors sufrió una sensible pérdida para el duelo ante la UC en la Copa Libertadores

La derrota de Boca Juniors ante Huracán no solo significó su eliminación de los play-offs en la Liga de Argentina, puesto que el compromiso también dejó la baja de uno de sus jugadores clave de cara a los dos duelos que restan en la Copa Libertadores.

Lo que ocurrió fue que el delantero paraguayo Adam Bareiro intentó un remate de chilena y tras fallarle al impacto del balón, cayó al suelo con evidentes gestos de dolor, abandonando el campo de juego a los 24 minutos por Milton Giménez.

Durante esta jornada se especificó que el atacante guaraní sufrió una lesión en el aductor derecho, por lo que se estima que su tiempo de recuperación se extenderá hasta el próximo 28 de mayo, jornada en la que Universidad Católica visitará La Bombonera.

Bareiro anotó seis goles en 14 partido desde su llegada en febrero a Boca Juniors desde Fortaleza, por lo que Claudio Ubeda tendrá que arreglárselas para buscar un sustituto al nivel para el cruce ante Cruzeiro y ante la UC por la Libertadores.