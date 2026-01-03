Carlos Palacios por ilusión de Boca en el 2026: Ganar todos los torneos

Boca Juniors arrancó el 2026 con las baterías cargadas y los objetivos claros. En el segundo día de entrenamientos en Ezeiza, los jugadores del "Xeneize" dejaron en claro cuál es la mentalidad del grupo para esta temporada, y Carlos Palacios fue uno de los voceros de esa ambición.

"Ganar todos los torneos que tengamos al frente, creo que esa es la mayor ilusión de este 2026", declaró el volante chileno, ratificando la promesa que se hicieron al interior del vestuario. Si bien el año pasado el equipo logró clasificar a la Copa Libertadores y accedió a la final del Torneo Clausura, la meta ahora es alzar todos los trofeos.

Las palabras de Palacios reflejan el espíritu que busca imponer el cuerpo técnico liderado por Claudio Ubeda, quien fue ratificado en su cargo. La ilusión de repetir la gesta del pasado, cuando se propusieron clasificar a la Copa y campeonar en el Clausura, se renueva con la mira puesta en conquistar cada competencia.

Otros integrantes del plantel también manifestaron su optimismo. Ayrton Costa respondió con entusiasmo sobre las expectativas: "Bien, con muchas ganas como todos mis compañeros. Espero que tengamos un gran año". Por su parte, Milton Delgado afirmó: "Ya tenía ganas de entrenar y de prepararme con el grupo para estar de la mejor manera".

Incluso Ander Herrera, quien renovó su vínculo por una temporada más y sabe que tendrá que luchar por minutos, transmitió esa mentalidad de no detenerse: "Intentas no parar para luego volver de la mejor manera posible".