"Muy buena noticia": Metro celebra llegada de las tarjetas bancarias como método de pago

El gerente general del Metro de Santiago, Felipe Bravo, valoró este lunes en Cooperativa la próxima implementación del pago con tarjetas bancarias en el sistema de transporte público capitalino, que, en primera instancia, abarcará solo el tren subterráneo y el servicio Nos-Estación Central de EFE.

Según se reveló, a partir del 13 de febrero los pasajeros podrán acceder a estos servicios utilizando sus tarjetas de débito, crédito o prepago con tecnología contactless, incluyendo las de Visa y Mastercard.

A estas se suman la billetera digital: Google Wallet en sistema Android, Apple Pay en Iphone, dispositivos Garmin a través de Garmin Pay y en aparatos Fitbit.

Esta medida busca simplificar la experiencia de viaje y alinear a la capital chilena con los estándares de grandes ciudades a nivel mundial que ya operan con sistemas similares.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, Bravo afirmó esta "marcha blanca" es una "muy buena noticia" para el transporte público capitalino, dado que abre una nueva modalidad de pago para los pasajeros.

"Vamos a partir del 13 de febrero incorporando esta esta nueva forma de pago: las tarjetas de crédito, débito y las tarjetas de prepago", y cualquier tarjeta con compatibilidad Visa o Mastercard podrá utilizarse para ingresar al Metro y al tren Nos-Estación Central, detalló.

El líder de Metro recordó que esta primera etapa de implementación se concentrará "solo en esos dos servicios", y que, para aquellos que utilicen la tarifa integrada entre estos modos de transporte, será indispensable usar el mismo medio de pago (la misma tarjeta bancaria) durante todo el trayecto para mantener el beneficio.

Billeteras digitales como Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay y Fitbit se suman a las opciones de validación para una mayor comodidad en el recorrido. (FOTO: ATON)

Esta nueva forma de pago se suma a las opciones ya existentes, como la tarjeta BIP! y el pago mediante código QR, que también permiten la tarifa integrada entre distintos medios de transporte.

Los buses RED se proyectan para finales de año

Sin embargo, la integración con los buses del sistema RED se realizará en una etapa posterior, prevista para finales de este año. La medida actual beneficiará aproximadamente "al 40 por ciento de los usuarios que utilizan únicamente un modo de transporte", ya sea solo Metro o solo MetroTren.

"Los buses del sistema RED todavía no (se incorporarán al nuevo sistema). Van a estar hacia finales de este año, porque va a ser una implementación gradual de esta nueva forma de pago", señaló Bravo, que explicó también que el proceso busca que "la gente vaya aprendiendo cómo usarla e incorporándola, en lo que es una facilidad muy grande para poder entrar al sistema de transporte".

El Ministerio de Transporte trabaja en los testeos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la tecnología en toda la flota de vehículos antes de su lanzamiento. (FOTO: ATON)

"Esto requiere que previamente se hicieran todos los testeos y asegurarse de que los sistemas funcionan correctamente en todos los buses (...) Esas esas pruebas ya están completas y terminadas en Metro y en Santiago-NOS", añadió en Cooperativa.

Para los buses, el Ministerio de Transportes está trabajando aún en definir la fecha exacta, aunque la previsión se mantiene hacia finales de 2026.