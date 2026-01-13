Carlos Palacios quedó descartado en Boca Juniors para el amistoso contra Millonarios

El chileno Carlos Palacios quedó descartado por lesión para el amistoso que jugará Boca Juniors ante Millonarios miércoles en La Bombonera.

"La Joya" sufrió un golpe en la rodilla el fin de semana en los entrenamientos de pretemporada y, según la prensa trasandina, en el club no quieren arriesgarlo en un amistoso, por lo que esperarán su recuperación al cien por ciento.

Palacios no será la única baja este miércoles, ya que tampoco estarán presentes Rodrigo Battaglia y Edison Cavani. El volante sufrió una tendinitis en el talón de Aquiles, mientras que el ariete uruguayo tiene un dolor lumbar.

Tampoco será titular el chileno Williams Alarcón, por decisión técnica.

La oncena de Boca será con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El amistoso entre Boca Juniors y Millonarios se disputará a las 19:00 horas (22:00 GMT) y será en homenaje al fallecido Miguel Angel Russo, quien fue entrenador de ambos equipos.