Biobío: Boric reconoce "cuello de botella" en viviendas de emergencia y exige aceleración

El Presidente Gabriel Boric reconoció este jueves la existencia de problemas y una "lentitud" significativa en el proceso de instalación de viviendas de emergencia para afectados por incendios forestales, especialmente en la Región del Biobío.

Los alcaldes de Tomé, Penco y Concepción cuestionaron el Bolsillo Electrónico de Emergencia y la lentitud en la entrega de viviendas para damnificados. Rodrigo Vera advirtió que de "1.850 viviendas (...) han entregado solo 11", mientras Ítalo Cáceres afirmó que "la ciudadanía está muy confundida". Héctor Muñoz, en tanto, señaló que han debido aclarar el beneficio, y que el mismo será "un problema" a largo plazo.

A estas desconformidades se sumó el gobernador regional Sergio Giacaman, quien expresó "Es una vergüenza lo que ha hecho el Gobierno: a la región del Biobío que requiere 28.000 millones le transfieren 10.000, y al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago le transfieren 25.000. O sea, ¿por qué Santiago es prioridad y no nuestra región?", comentó.

La respuesta de Boric

En un punto de prensa, el Mandatario no dudó en dar la razón a los cuestionamientos de damnificados y autoridades locales, enfatizando la necesidad de una labor conjunta para avanzar en esta materia.

"Ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón (...) No voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador, (solo) quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante", afirmó Boric.

El déficit numérico es notorio, dado que de las aproximadamente cinco mil estructuras habitacionales solicitadas como imprescindibles para las familias damnificadas en la zona, el progreso actual no alcanza siquiera el uno por ciento del total. (FOTO: ATON)

En esta línea, describió la situación como un "cuello de botella" multifactorial, que involucra desde la calidad del terreno hasta la disponibilidad de proveedores. Ante esta realidad, el Gobierno anunció medidas concretas.

"Hemos exigido -no solicitado- a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco", detalló el jefe de Estado, que afirmó también que la urgencia radica en que "es la gente la que no puede esperar".

Las cifras revelan la magnitud del desafío: de las aproximadamente 5.000 viviendas de emergencia requeridas, no se ha alcanzado siquiera el 1% de esa meta.

Este escenario, sumado a la experiencia de otras emergencias como la de Viña del Mar, subraya la importancia de abordar de manera efectiva estos desafíos habitacionales.