Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago27.0°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Biobío: Boric reconoce "cuello de botella" en viviendas de emergencia y exige aceleración

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"No voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador, (solo) quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante", indicó el Mandatario.

Frente a este escenario, anunció que le exigió a Senapred incluir nuevos distribuidores en el proceso, con el fin de acelerar el ritmo de construcción y garantizar una mayor y más pronta disponibilidad de las unidades habitacionales.

Biobío: Boric reconoce
 ATON (archivo)

La población damnificada no puede tolerar postergaciones adicionales, según lo enfatizado por el Presidente, quien subraya que la gestión gubernamental debe centrarse en ofrecer una contestación inmediata a las necesidades esenciales de albergue de los afectados.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric reconoció este jueves la existencia de problemas y una "lentitud" significativa en el proceso de instalación de viviendas de emergencia para afectados por incendios forestales, especialmente en la Región del Biobío.

Los alcaldes de Tomé, Penco y Concepción cuestionaron el Bolsillo Electrónico de Emergencia y la lentitud en la entrega de viviendas para damnificados. Rodrigo Vera advirtió que de "1.850 viviendas (...) han entregado solo 11", mientras Ítalo Cáceres afirmó que "la ciudadanía está muy confundida". Héctor Muñoz, en tanto, señaló que han debido aclarar el beneficio, y que el mismo será "un problema" a largo plazo.

A estas desconformidades se sumó el gobernador regional Sergio Giacaman, quien expresó "Es una vergüenza lo que ha hecho el Gobierno: a la región del Biobío que requiere 28.000 millones le transfieren 10.000, y al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago le transfieren 25.000. O sea, ¿por qué Santiago es prioridad y no nuestra región?", comentó.

La respuesta de Boric

En un punto de prensa, el Mandatario no dudó en dar la razón a los cuestionamientos de damnificados y autoridades locales, enfatizando la necesidad de una labor conjunta para avanzar en esta materia.

"Ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón (...) No voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador, (solo) quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante", afirmó Boric.

Imagen foto_00000002
El déficit numérico es notorio, dado que de las aproximadamente cinco mil estructuras habitacionales solicitadas como imprescindibles para las familias damnificadas en la zona, el progreso actual no alcanza siquiera el uno por ciento del total. (FOTO: ATON)

En esta línea, describió la situación como un "cuello de botella" multifactorial, que involucra desde la calidad del terreno hasta la disponibilidad de proveedores. Ante esta realidad, el Gobierno anunció medidas concretas.

"Hemos exigido -no solicitado- a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco", detalló el jefe de Estado, que afirmó también que la urgencia radica en que "es la gente la que no puede esperar".

Las cifras revelan la magnitud del desafío: de las aproximadamente 5.000 viviendas de emergencia requeridas, no se ha alcanzado siquiera el 1% de esa meta.

Este escenario, sumado a la experiencia de otras emergencias como la de Viña del Mar, subraya la importancia de abordar de manera efectiva estos desafíos habitacionales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada