Armas destruídas serán utilizadas para construir salas sicosociales en colegios vulnerables

En Colina se realizó este jueves la destrucción de más de 22 mil armas de fuego, de diferentes calibres, que fueron incautadas durante el 2025.

La intervención estuvo a cargo de la empresa recicladora de aceros AZA, responsable del proceso de fundición. Al igual que el año pasado, y según lo anunciado por el Presidente Gabriel Boric, los metales serán reutilizados para la construcción de salas psicosociales en colegios vulnerables.

En la actividad participaron los ministros Luis Cordero (Seguridad), Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno) y Adriana Delpiano (Defensa).

