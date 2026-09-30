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Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

Con Williams Alarcón y Carlos Palacios: Boca presentó su cuenta oficial en inglés

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco argentino estrenó plataformas institucionales en Instagram y X.

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Boca Juniors presentó oficialmente sus nuevas plataformas en inglés para Instagram y X (@bocajrsen y @BocaJrsEN_ respectivamente), iniciativa destinada a la expansión internacional de su marca hacia la comunidad angloparlante.

Para promocionar el lanzamiento digital, el cuadro "xeneize" compartió un video protagonizado por futbolistas del plantel como Kevin Zenón, Lautaro Di Lollo y los chilenos Carlos Palacios junto a Williams Alarcón.

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