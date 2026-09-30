Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que el presidente argentino, Javier Milei, difundió o compartió 1.674 publicaciones "hostiles" contra periodistas y medios en 47 días, un promedio de 36 al día, según un análisis de su actividad en X entre abril y mayo de 2026.

Coincidiendo con la visita del mandatario a Francia, la organización hizo circular por París un camión con frases de sus publicaciones, en las que califica a periodistas de "corruptos", "ensobrados" y "basuras inmundas".

El director general de RSF, Thibaut Bruttin, advirtió sobre el acoso digital, la presión económica sobre los medios y el aumento de las agresiones contra profesionales de la información. Además, pidió que la libertad de prensa ocupe un lugar central en la reunión de Milei con Emmanuel Macron y que estas preocupaciones "no sean ocultadas bajo la alfombra roja".

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